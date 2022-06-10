POMEM mülakat sonuçları açıklandı (28. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları nereden sorgulanır?)

POMEM 28. dönem yazılı sınavın tamamlanmasının ardından sözlü mülakat sonuçları da açıklandı. İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 10.06.2022 - 09:54

POMEM mülakat sonuçları açıklandı (28. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları nereden sorgulanır?)

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POMEM 28. dönem mülakat sınav yeri ve tarihleri açıklandı

Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek  Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu 10 bin polis alınacak. 

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

28. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak duyuru ile ilan edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.' denildi. 

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.

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