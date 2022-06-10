POMEM mülakat sonuçları açıklandı (28. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları nereden sorgulanır?)

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu 10 bin polis alınacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI



28. Dönem POMEM sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak duyuru ile ilan edildi. Kurum tarafından yapılan açıklamada, '28. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.' denildi.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.