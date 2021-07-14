POMEM mülakat yerleri ve tarihleri belli oldu (Polis Akademisi sınava giriş belgesi sorgulama)

27. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır" denildi.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI

Duyuruda şu ifadelere yer verildi, "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar, sınav merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezlerinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir."

SINAV GİRİŞ YERİ ÖĞRENME

27. Dönem POMEM mülakat sınavı yerleri ve tarihlerini aşağıdaki adreslerden öğrenebilirsiniz.

POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

www.pa.edu.tr