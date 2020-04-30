POMEM sonuçları açıklandı (26. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine polis alımı)

Polis Akademisi Başkanlığınca lisans ve ön lisans mezunu olmak üzere toplam 7 bin polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan POMEM sınavı sonuçları açıklandı.

Polis Akademisi Başkanlığı 26. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın personel alımı yapacağını duyurmuştu.

Adaylar, POMEM sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da Polis Akademisi resmi internet sitesinde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.