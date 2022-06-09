POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacak.



Başvuru işlemlerini tamamlayıp yazılı sınav ile sözlü mülakatlara katılan adaylar tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor.



POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.