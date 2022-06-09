POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM 28. dönem yazılı sınavın tamamlanmasının ardından sözlü mülakat sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 09.06.2022 - 12:14

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

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POMEM 28. dönem mülakat sınav yeri ve tarihleri açıklandı

Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek  Merkezlerine (POMEM) önlisans, lisans mezunu adaylar alınacak. 

Başvuru işlemlerini tamamlayıp yazılı sınav ile sözlü mülakatlara katılan adaylar tarafından mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediliyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28.Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

POMEM sonuçlarının Mayıs-Haziran aylarında açıklanması öngörülüyor.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Mülakat sonuçları açıklandığında adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden www.pa.edu.tr adresinden sonuçları öğrenebilecekler.

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