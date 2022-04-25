Prof. Dr. Ege Yazgan, Doğa TALKS Konferansı’nda

Doğa Kolejinin düzenlediği “Doğa TALKS” Konferansı’nın üçüncüsü İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ege Yazgan’ın “İnsan Davranışları Diğer Canlılardan Ne kadar Farklı?” sunumuyla Doğa Koleji Florya Kampüsünde gerçekleşti.

Konferansa Doğa Koleji yönetim kurulu, Doğa ve BİLGİ yöneticileri, Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Tüm Doğa Ailesi ise konferansı çevrim içi olarak dinleme fırsatı buldu.



Prof. Dr. Ege Yazgan, konferansta insanın diğer canlılarla benzerliklerine değinerek, insan davranışlarının farklılıklarını da aktardı. Ortak benzerliklerinin empati, endişe, haz, iş birliği, kültür olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ege Yazgan, insanların duygu ve düşüncelerle farklı olduğunu belirtti.



Benzerlikleri birçok deney ve araştırma ile açıklayan Prof. Dr. Ege Yazgan, metafor yapmanın sadece insanlara özgü bir kavram olduğunu belirtti.



Prof. Dr. Ege Yazgan, “İnsan olarak eşsiz özelliklerimiz var ve hayvanlardan ayıran özelliklerimizi ne kadar geliştirirsek o kadar insan oluruz.” dedi.



Daha önceki yıllarda insanın alet kullanan hayvan olarak tanımlanmasına değinen Prof. Dr. Ege Yazgan, insan olmanın sadece mekanik olarak yapmak değil, duygularının çok önemli olduğunu vurguladı.



Öğrencilerden gelen birçok soruyu da yanıtlayan Prof. Dr. Ege Yazgan, “Neden insan ve canlı davranışlarını araştırdınız?” sorusu üzerine ilgi ve merakla başladığını kaydederek konu üzerine çok okuduğunu belirtti.



Prof. Dr. Ege Yazgan’ı kampüslerinde ağırlayan öğrenciler, insan davranışları ile ilgi önemli bilgiler edindiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Ege Yazgan ise öğrencilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek tüm Doğa Ailesine teşekkür etti.