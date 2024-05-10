Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atamasına ilişkin kılavuz yayımlandı. Başvurular, 3-6 Mayıs tarihlerinde yapıldı. Peki, proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

, proje okullarına öğretmen atama başvuruları geride kaldı. Başvurular, 3-6 Mayıs tarihlerinde, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapıldı.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama sonuçları, 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte, Milli Bakanlığınca yapılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın resmi internet adresinden ilan edilecek.

1 TEMMUZ DETAYI

Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

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