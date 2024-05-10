Proje okulları atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB, proje okullarına öğretmen atama başvuruları geride kaldı. Başvurular, 3-6 Mayıs tarihlerinde, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan elektronik başvuru formu doldurularak yapıldı.



ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Atama sonuçları, 10 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.



Atamalar, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde belirlenen tarihte, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak. Atama sonuçları, Bakanlığın resmi internet adresinden ilan edilecek.



1 TEMMUZ DETAYI



Atama yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.



