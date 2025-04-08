Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına atama ve görevlendirme sonuçları ilan edildi. MEB'den yapılan açıklamada, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmesine ilişkin başvuru kılavuzunun 5 Şubat'ta yayımlandığı hatırlatıldı.



Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin ve öğretmen olarak atanacak adayların 12-17 Şubat'ta elektronik ortamda yaptığı başvuruların sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 27 Haziran'dan, yöneticilerin ise 11 Temmuz'dan itibaren yapılacak." bilgisi verildi.



PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, proje okulları atama sonuçlarına personel.meb.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek.



PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

