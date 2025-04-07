Proje okulları öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları için geri sayım sürüyor. Sonuçları için 3 Nisan tarihi işaret edilmişti ancak proje okulları öğretmen ataması sonuçlarının açıklanması ileri bir tarihe alındı.

Proje okulları öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Proje okulları öğretmen ataması için başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapıldı. Bu başvurular, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak atanacak kişilerin seçim sürecinin bir parçasıydı. Peki, proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı?

3 Nisan tarihinden itibaren açıklanacağı belirtilen "Proje Okulu Sonuçları" idari izinden dolayı 8 Nisan'da ilan edilecek.

PROJE OKULLARI ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Atama sonuçları açıklandığında, adaylar e-Devlet üzerinden veya Milli Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden (personel.meb.gov.tr) sorgulama yapabilecek. Başvurulan okulun ve pozisyonun belirtilmesiyle sonuçlar kolayca öğrenilebilir.

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