Proje okulları öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Proje okulları öğretmen ataması için başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapıldı. Bu başvurular, müdür, müdür yardımcısı ve öğretmen olarak atanacak kişilerin seçim sürecinin bir parçasıydı. Peki, proje okulları öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı?



3 Nisan tarihinden itibaren açıklanacağı belirtilen "Proje Okulu Atama Sonuçları" idari izinden dolayı 8 Nisan'da ilan edilecek.



PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?



Atama sonuçları açıklandığında, adaylar e-Devlet üzerinden veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden (personel.meb.gov.tr) sorgulama yapabilecek. Başvurulan okulun ve pozisyonun belirtilmesiyle sonuçlar kolayca öğrenilebilir.