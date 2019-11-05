Red Bull Can You Make It heyecanı yeniden başlıyor

Sadece Red Bull kutularını kullanarak Barcelona, Amsterdam, Milano, Budapeşte ve Kopenhag’dan maceraya çıkacak 56 ülkeden 3’er üniversite öğrencisinden oluşacak yaklaşık 200 takım, Berlin’deki hedeflerine ulaşmak için yarışacak.



Avrupa çapında yalnızca Red Bull kutularını kullanarak yolculuk yapacak olan takımlar arasında zorlu etaplar tamamlanacak.



Sadece ana hedef olan Berlin’e ulaşmayı değil, Kontrol Noktası Mücadeleleri, Sosyal Medya Takibi ve Macera Listesi’nde yazılı görevleri de tamamlamak zorunda olan takımlar, Barcelona, Amsterdam, Kopenhag, Milano ve Budapeşte’ye dağılacak ve her takım Almanya’nın başkenti Berlin’e ulaşmaya çalışacak.



Red Bull’un hayat boyu unutulmayacak macerası ‘Red Bull Can You Make It?’ projesi üniversite öğrencilerine belki de hayatlarının en zorlu macerasını vaat ediyor. Bu heyecanlı macerada yer almak için gereken ise 17 Şubat 2020 tarihine kadar oluşturulacak ve takımların neden seçilmeleri gerektiğini anlattığı 1 dakikalık bir video. Başvurular https://canyoumakeit.redbull.com/tr/ adresi üzerinden yapılacak.