Rekabet Kurumu'ndan bazı özel okullara soruşturma

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Rekabet Kurumu bazı özel okulların, belirlenen orandan fazla zam yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren 5 Fransız lisesiyle ilgili yürütülen ön araştırma sonuçlarını önceki gün yapılan toplantıda karara bağladı.

Rekabet Yasası'nın, "Doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engellemeye yol açacak teşebbüsler arası anlaşmaları yasaklayan" maddesi çerçevesinde yürütülen ön incelemede ulaşılan bulgulara dayanarak 5 Fransız lisesi hakkında soruşturma açıldı.

Kurul, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında aynı yasa maddesine dayanarak yapılan ön incelemeyi de karara bağladı. Ve Ankara'da faaliyet gösteren 8 özel okul hakkında da soruşturma başlattı.