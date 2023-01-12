Rekabet Kurumu'ndan bazı özel okullara soruşturma

SON DAKİKA HABERİ: Özel okul ücretlerine belirlenen orandan daha yüksek zamlar yapıldığı iddialarının ardından Rekabet Kurumu harekete geçti. Özel okulların 2023-2024 eğitim öğretim yılında yüzde 65’e kadar zam yapabileceği belirlenmişti.

Rekabet Kurumu'ndan bazı özel okullara soruşturma
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Rekabet Kurumu bazı özel okulların, belirlenen orandan fazla zam yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlattı. 

Rekabet Kurulu, İstanbul'da faaliyet gösteren 5 Fransız lisesiyle ilgili yürütülen ön araştırma sonuçlarını önceki gün yapılan toplantıda karara bağladı.

Rekabet Yasası'nın, "Doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engellemeye yol açacak teşebbüsler arası anlaşmaları yasaklayan" maddesi çerçevesinde yürütülen ön incelemede ulaşılan bulgulara dayanarak 5 Fransız lisesi hakkında soruşturma açıldı.

Kurul, İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Özel Okullar Derneği hakkında aynı yasa maddesine dayanarak yapılan ön incelemeyi de karara bağladı. Ve Ankara'da faaliyet gösteren 8 hakkında da soruşturma başlattı.

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