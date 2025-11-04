"Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" konulu resim yarışması için başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığı ""Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" konulu resim yarışmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Öğrenciler yarışmaya gönüllülük esasına göre ve ücretsiz katılabilecek. Her öğrenci yalnızca bir eserle yarışmaya başvurabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, çalışmalarını 5 Aralık 2025 tarihine kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edecek.



İl düzeyinde yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen eserler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden oluşan "Bakanlık Değerlendirme Kurulu" tarafından incelenecek. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler, 25 Aralık 2025'te Ankara'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Yarışmada başarılı bulunan öğrencilere çeşitli ödüller ve teşekkür belgeleri verilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI



Başvuruya İlişkin Genel Koşullar



Yarışma; katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.



Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır.



Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılmayacaktır.



Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. f. Her yarışmacı yalnızca bir resimle başvuracaktır.



Yarışmacılar katılım formunu eksiksiz doldurarak resimleri katılım formu ile birlikte okul yürütme kuruluna teslim edecektir.