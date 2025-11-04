"Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" konulu resim yarışması için başvurular başladı
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" konulu resim yarışması için başvurular başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı ""Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" konulu resim yarışmasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Öğrenciler yarışmaya gönüllülük esasına göre ve ücretsiz katılabilecek. Her öğrenci yalnızca bir eserle yarışmaya başvurabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, çalışmalarını 5 Aralık 2025 tarihine kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edecek.
İl düzeyinde yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen eserler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden oluşan "Bakanlık Değerlendirme Kurulu" tarafından incelenecek. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler, 25 Aralık 2025'te Ankara'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Yarışmada başarılı bulunan öğrencilere çeşitli ödüller ve teşekkür belgeleri verilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuruya İlişkin Genel Koşullar
Yarışma; katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür ve ücretsizdir.
Yarışmacılar, adına katıldıkları okulun öğrencisi olmak zorundadır.
Okul yönetimi tarafından öğrenci olduğu onaylanmayan (okuma hakkını kullanmayanlar dâhil) kişiler yarışmaya katılmayacaktır.
Yarışmaya katılan öğrenci, şartnamede belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. f. Her yarışmacı yalnızca bir resimle başvuracaktır.
Yarışmacılar katılım formunu eksiksiz doldurarak resimleri katılım formu ile birlikte okul yürütme kuruluna teslim edecektir.
YARIŞMANIN AMACI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışma, Türk milletinin köklü geleneklerinden biri olan Ahilik kültürünü genç kuşaklara tanıtmayı ve Ahi Evran Veli'nin öğretilerini sanatsal bir bakış açısıyla yorumlamayı amaçlıyor.
"Ahi Evran ve Ahilik" temasıyla düzenlenen yarışma; öğrencilerin dürüstlük, yardımlaşma, emeğe saygı ve toplumsal adalet gibi değerleri modern meslekler, teknoloji ve üretim süreçleriyle birleştirerek resim yoluyla ifade etmelerine olanak tanıyor.