Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat" konulu resim yarışması için başvurular başladı.