Resmi Gazete'de yayımlandı. Üç üniversitede bazı bölümler kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla dört yeni enstitü ve fakülte kuruldu, bazı bölümler kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Abdullah Gül Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kuruldu.

Aynı sayıda; Bitlis Eren Üniversitesi'nde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde ise Bilgisayar ve Bilişim Bilimler Fakültesi kurulmasına ilişkin karar da yer aldı.

ALTI BÖLÜM İÇİN KAPATMA KARARI

Bugünkü sayıda bazı enstitü ve bir fakültenin de kapatılması kararı da bulunuyor.

Kapatılmasına karar verilen enstitüler ve fakülte ise şöyle:

Abdullah Gül Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

Abdullah Gül Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

İzmir Demokrasi Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

İzmir Demokrasi Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

İzmir Demokrasi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Eczacılık Fakültesi

İKİ FAKÜLTENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Söz konusu kararda Aksaray Üniversitesi'ndeki İslami Bilimler Fakültesi'nin adının İlahiyat Fakültesi, Bartın Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi'nin adının ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildiği de yer aldı.