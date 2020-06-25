Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de açıklanmıştı.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS2020/8 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.



KPSS 2020/8 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmış olmasa da bir önceki personel alımında sonuçlar 5-10 gün arasında açıklanmıştı. Bu yüzden adaylar, sonuçların önümüzdeki hafta içinde açıklanmasını bekliyor.

3 BİN KADRODAN 2 BİN 302'Sİ HEMŞİRE



Atama yapılacak 3 bin kadrodan 2 bin 302'si hemşire, 60'ı ebe ve 606'sı sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.



Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:



Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı gerçekleştirileceğini, söz konusu personelin İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edileceğini bildirmişti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI BAYRAMDA DA GÖREVİNİN BAŞINDA