Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı (Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih kılavuzu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 20 bin sözleşmeli personel alımı için tercih işlemleri başladı. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeye ilişki tercih ve başvuru kılavuzu da yayınlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı  branş dağılımı nasıl? Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı ne zaman?

Haberler 16.12.2021 - 15:22

Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı (Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih kılavuzu)

İlişkili Haberler

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak

Fahrettin Koca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada tercih kılavuzunun bugün yayınlandığını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2021/10 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM'nin internet istesinde yayınlanan kılavuza göre adaylar tercihlerini 16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücreti yatırmaları gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre yerleştirme ücreti 25 lira olarak belirlendi.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...