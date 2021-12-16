Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri başladı (Sağlık Bakanlığı KPSS 2021/10 tercih kılavuzu)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, 20 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.



ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada tercih kılavuzunun bugün yayınlandığını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2021/10 TERCİH KILAVUZU

ÖSYM'nin internet istesinde yayınlanan kılavuza göre adaylar tercihlerini 16 - 22 Aralık 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir.

YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Adayların tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücreti yatırmaları gerekiyor. Ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre yerleştirme ücreti 25 lira olarak belirlendi.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?



20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirilecek.