Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınavı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı , Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınav duyurusu paylaştı. Her aday, yalnızca bir sınav için başvuruda bulunabilecek. 2025 Yılı Görevde Yükselme Sınavı ve Unvan Değişikliği sınavlarından birini seçebilecek. Takvime göre, Sağlık Bakanlığı ünvan değişikliği sınavı 28 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'da 12 il merkezinde gerçekleştirilecek.

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yazılı sınav sonuçları, aday.ankara.edu.tr web sitesi ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak 08 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.



Adaylar yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, 08 - 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında aday.ankara.edu.tr web sitesinden yapacaklar.