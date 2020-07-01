Sağlık Bakanlığının 3 bin sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

ntv.com.tr 01.07.2020 - 11:22
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde tercihleri gerçekleştirilen KPPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
Adaylar bugünden itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilirler.
KPSS-2020/8 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA
KPSS-2020/8: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/2zFUowvZvb pic.twitter.com/1qQKjiOsvP— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 1, 2020