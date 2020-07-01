Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

16-22 Haziran tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 11:16 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 11:18

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde tercihleri gerçekleştirilen KPPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Adaylar bugünden itibaren sonuçlarını ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilirler.

KPSS-2020/8 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA YERLEŞTİRME SONUÇ SORGULAMA

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