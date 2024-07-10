Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100’de

Üniversite tüm bilim dalları sıralamasında bir önceki yıla göre 115 sıra yükselerek 334’üncü, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise ikincilikten birinci sıraya yükseldi.

CWTS Leiden Ranking, üniversitelerin yayın sayılarını belirlemek amacıyla gelişmiş bir veri toplama yöntemi kullanıyor.

CWTS Leiden Ranking üniversiteleri bilimsel etki, iş birliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistikler sağlayan ayrıntılı bibliyometrik göstergeler kümesi üzerinden değerlendiriyor.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "2015 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Rektörü olarak her yıl dünya üniversitelerinin akademik başarısının ölçü alınarak sıralandığı CWTS Leiden Ranking 2024 klasmanında dünyanın saygın üniversiteleri arasına Biyomedikal ve Sağlık Alanında 98’inci sıradan, tüm bilim dalları sıralamasına da 334’üncü olarak girmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyorum” dedi.



“Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına 2015 yılında başlamış olmasına rağmen dünya çapında köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir” diyen Prof. Dr. Aydın şunları kaydetti:

“İnanıyorum ki bir sonraki sıralamada ilk 50 sıralamasında yer bulacağız. Yeter mi, yetmez. Hedef ilk 10! Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen ve bir üniversite bir öğrenci bir öğrenci bir üniversite mottosuyla çalışan büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu ile birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır. Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”