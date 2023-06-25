Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100’e çok yakın

Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen dünya çapında köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir ve özellikle Biyomedikal ve Sağlık alanında bir sonraki yıl ilk 100’de yer almamız hayal değildir. Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu İle birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır. Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız hamdolsun. Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Emeği geçen akademik ve idari mesai arkadaşlarım başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir.”