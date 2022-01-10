Sanal gerçeklik ile dil eğitimi mümkün mü?

Çocuklarının geleceğine yatırım yapmak isteyenler erken yaşta dil öğrenmeye başlamaları için arayışlarını sürdürürken, ebeveynlerin aklındaki sorular artıyor. Uluslararası online dil okulu Novakid ise ailelerin imdadına koşuyor. Novakid, 45 ülkede faaliyet gösteriyor ve son dönemde en yüksek talebi başta Türkiye olmak üzere İspanya ve Polonya'dan alıyor. Dünyanın birçok noktasından öğrenclerin zaman ve konum fark etmeksizin İngilizce öğrenmesine destek oluyor.



YARIM MİLYONDAN FAZLA AİLE TARAFINDAN TERCİH EDİLİYOR



Novakid'in Türkiye Direktörü Erhan Oduncu, "Dijital çağda dil öğrenmenin önemi gün geçtikçe artıyor. Birçok aile çocuklarının erken yaşta İngilizce öğrenmeye başlaması için kursları araştırıyor ve online derslere yöneliyor. 45 ülkedeki yarım milyondan fazla ailenin 4-12 yaş grubundaki çocuklarına hizmet veriyoruz.

Novakid Türkiye Direktörü Erhan Oduncu

Uyguladığımız öğrenme metotlarıyla ise İngilizce derslerini çocuklar için hem daha öğretici hem de eğlenceli bir aktiviteye dönüştürüyoruz" ifadelerini kullandı.

HER YAŞ GRUBUNA FARKLI EĞİTİM

Novakid’in uluslararası standartlara uygun modern bir İngilizce ders müfredatı tasarlayarak, çocukların İngilizce'yi keyifle öğrenebilmesi, kaliteli, güvenli ve konforlu bir eğitim alabilmeleri için farklı metotlar uyguladıklarını belirten Erhan Oduncu, "Eğitim müfredatımız dili deneyimleyerek öğrenme prensipleri üzerinde şekilleniyor ve farklı yaş grupları için birçok metot uyguluyoruz.

Okul öncesi öğrencilerde (4-6 yaş aralığında) öğretmenlerimiz, “Fonetik” ve “Tüm Kelime” metotlarının avantajlarını birleştiren Phonics Yoluyla Okuma adlı karma bir yöntem kullanıyor.

Okuma yazmayı bilen 7-12 yaş aralığındaki öğrenciler içinse İçerik ve Dil Bütünleştirici Öğrenme (CLIL) yaklaşımını kullanıyoruz. İlk grupta öğrencilerimiz sesler ve cümle öbeklerine yoğunlaşıyor. İkinci gruptaki öğrencilerimiz ise oyunlaştırma tekniği ve Virtual Explorer adını verdiğimiz Sanal Gerçeklik dersleriyle konuşma odaklı pratikleri deneyimliyor" dedi.



İNGİLİZCE DERSLERİ HOBİYE DÖNÜŞÜYOR

Tasarladıkları eğitim metodolojileriyle İngilizce öğrenmeyi çocuklar için eğlenceli bir hobiye dönüştürmenin yanı sıra, dünya genelinde de birçok başarıya imza attıklarını belirten Erhan Oduncu, "Avrupa’da çocuklar için en iyi online yabancı dil okulu seçildik. Bu başarının arkasında bizi diğer kurumlardan ayıran birçok özellik bulunuyor.

Tüm dersleri uluslararası standartlara (CEFR) uygun olarak geliştirmenin yanı sıra, ESL sertifikasına ve öğretim alanında en az 3 yıl deneyime sahip öğretmenlerle çalışıyoruz. Ayrıca öğrencinin gereksinimlerine göre kişiselleştirilmiş müfredatımız, Sanal Gerçeklik (Virtual Explorer) ve konuşma (Time2Talk) derslerimizi, Novakid Game World içerikleri, ev ödevleri, her dersin ardından kişiselleştirilmiş ders geribildirimleri ve canlı destek hattı gibi materyallerle destekliyoruz" dedi.



"YÜZDE 98,5’İ MEMNUNİYET BİLDİREN GERİBİLDİRİMLERİMİZLE BAŞARIMIZI PEKİŞTİRİYORUZ"



E-öğrenmenin eğitim sektörünün geleceğine yön vereceğini, ders formatının ise sanal gerçeklik ve oyunlaştırma metotlarına odaklanacağını aktaran Erhan Oduncu, "Geleceğin eğitim sistemini öngörerek, ileride yaygınlaşacak metotları kurumumuzda şimdiden uygulamaya başladık. yüzde 98,5’i memnuniyet bildiren geribildirimler, eğitim sistemimizle ne kadar akılcı bir öğrenme yolculuğu çizdiğimizin göstergesi.

5 yıllık deneyim sürecimizde dünya çapında 500 binden fazla kullanıcı, 50 binden fazla öğrenci ve Türkiye’deki 30 kişilik ekibimizle kazandığımız başarıların rüzgarını da arkamıza alarak eğitim sektöründe gelecek yıllarda ilklere imza atacağımıza inanıyoruz. ‘Çocuklar için İngilizce’ mottosuyla çıktığımız bu yolda, Novakid - Online İngilizce Okulu gerçekliğinin eğitim sektörüne tam anlamıyla nüfuz etmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.