Üniversite-sanayi işbirliğine YÖK'ten büyük destek...

Proje kapsamında endüstriye nitelikli insan gücü yetiştirmek ve ülkemizin nitelikli elemana ihtiyaç duyduğu imalat sektörü ve lojistik alanlarına yönelik belirlenen mesleklere ilişkin 16 önlisans programına 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı için "destek ve teşvik" verildi.



Proje kapsamındaki önlisans programlarında öğrenim gören toplam 2.202 öğrencinin mesleki becerilerini ileri düzeye çıkarmak amacıyla genel okul bütçesinin dışında öğrenci başına ortalama 4.500 TL tutarında eğitim desteği verildi.



2019 yılının Ocak ayında;



Bolu, Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun



illerindeki Organize Sanayi Bölgesi içinde kurulmuş olan,



8 üniversitenin 9 meslek yüksekokulunun,



38 önlisans programında okuyan



2.202 öğrencinin sanayi eğitimi için



toplam 9 milyon 833 bin TL ek parasal destek verildi...



Fen ve Mühendislik lisans programlarındaki 5.159 öğrencinin sanayi eğitimi için destek



2018-2019 eğitim ve öğretim yılının güz dönemi için 12 devlet üniversitesinde öğrenim gören 1.998 öğrenciye,



bahar dönemi için ise 21 devlet üniversitesinde öğrenim gören 3.161 öğrenci olmak üzere



toplamda "fen ve mühendislik" lisans programlarına kayıtlı 5.159 öğrenciye *



“sanayi eğitimi görmeleri için” parasal destek verildi.

