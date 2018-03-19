Sarıyer Akademi liderleri yetiştirecek

Kuruluşunun 3’üncü yılında olmasına rağmen LGS’de yüzde 100, YKS’de ise yüzde 92’lik bir başarı yakalayan Sarıyer Akademi, Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarına öğrencilerini yerleştirdi.



Eğitim programları kapsamında sınavlara Sarıyer Akademi’de hazırlanan 285 öğrenci üniversiteli oldu. Öğrencilerden 13’ü hukuk, 14’ü tıp, 76’sı mühendislik, 5’i diş hekimliği, 8’i hemşirelik, 5’i mimarlık ve 6’sı da uluslararası ilişkiler bölümlerini kazandı.



Her fırsatta eğitimde fırsat eşitliğini savunan Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Akademi’nin liderleri yetiştireceğini söyledi. Başkan Genç, “Eğitime dair her bir damla suyun çok büyük göller oluşturduğunu biliyorum. Burası bir örnek... Çocuklarımız bu sayede ayaklarını yere sağlam basacak” dedi.



Eğitimde fırsat eşitliği ve herkese kaliteli eğitim misyonuyla 20 Ağustos 2015 tarihinde eğitim-öğretim hizmetine başlayan Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Merkezi (Sarıyer Akademi), TEOG (LGS), LYS ve LGS (YKS) ortalamalarında büyük başarılara imza atarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onayladığı bir eğitim kurumu haline geldi. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde eğitim hayatını sürdüren Sarıyer Akademi, özgün tasarımlı dersliklerde, akıllı tahtalar eşliğinde birbirinden donanımlı ve alanında uzman öğretmenlerle ders veren bir yapı haline dönüştü.



ÜCRETSİZ HİZMET VERİYOR



Eğitimci Sami Görey yönetiminde faaliyete devam eden Sarıyer Akademi, Eylül-Haziran ayları arasında hizmet veriyor. Sarıyer Akademi’de eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, Sarıyer Belediyesi tarafından kendilerine sunulan bu fırsatı başarıya çevirmek için yoğun program dâhilinde çalışıyor. Ücretsiz hizmet veren Sarıyer Akademi, öğrencilerin aileleriyle zaman geçirebilecekleri pazar günleri dışında haftanın 6 günü eğitim veriyor. Öğrenciler Akademi’ye değerlendirme ve seviye belirleme sınavları ile alınıyor.



BİRÇOK ALANDA DESTEK VAR



Öğrenciler için konu anlatımlı ders kitapları, soru bankası sağlanıyor. Ünite değerlendirme ve genel deneme sınavları, konu tarama testleri ile sınavlara hazırlanmalarına katkıda bulunuluyor. Aldıkları bilgiler etüt saatlerinde pekiştiriliyor. Bunların yanı sıra meslek tanıtımları, sanat ve sosyal aktiviteler, liderlik – girişimcilik çalışmalarıyla desteklenen bir programla eğitim gören öğrenciler, hem sınavlara hem de iş hayatına hazırlanıyor.



285 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI



Sınavlara Sarıyer Akademi’de hazırlanan 285 öğrenci üniversiteli oldu. Öğrencilerden 13’ü hukuk, 14’ü tıp, 76’sı mühendislik, 5’i diş hekimliği, 8’i hemşirelik, 5’i mimarlık ve 6’sı da uluslararası ilişkiler bölümlerini kazandı. Toplam 285 öğrenci Sarıyer Akademi sayesinde, ODTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi okullara yerleştiler. TEOG (LGS) grubunda 42 kurum arasında 5’incilikle yoluna devam eden Sarıyer Akademi’de eğitim gören öğrencilerden 7’si tüm soruları doğru yanıtlarken 30’dan fazla öğrenci de yalnız 1 yanlış cevap vererek büyük başarı elde etti.

BAŞKAN GENÇ: SARIYER AKADEMİ LİDERLERİ YETİŞTİRECEK



Düzenlik olarak gerçekleştirilen veli toplantılarına katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eğitime verdiği önemi her fırsatta dile getirerek, “Çocuklar benim için olmazsa olmazlardan. Eğitime dair her bir damla suyun çok büyük göller oluşturduğunu biliyorum. Burası bir örnek... Tüm belediyelere burayı anlatmaya çalışıyorum. Veli, bu işin en önemli yerinde... Gayret ne olursa olsun, sizsiz olmaz.

Paydaşlığı devam ettirmek zorundayız. Bu başarı çizgisinde özveriyle elele vererek çocuklarımıza yardımcı olacağız. Sarıyer Akademi liderleri yetiştirecek. Çocuklarımız ayaklarını yere sağlam basacaklar” dedi.



17 ÖĞRENCİYE CAMBRIDGE SERTİFİKASI



Sarıyer Akademi, dünyanın en prestijli okullarından olan Cambridge Üniversitesi ile yaptığı protokol kapsamında, İngilizce eğitimi alarak sınavlarda başarılı olan 17 öğrencisine uluslararası alanda ömür boyu geçerli olan sertifikalarını verdi. 2016-2017 döneminde 70 bin öğrencinin katıldığı sınavlarda başarılı olan bu öğrenciler İngilizce seviyelerini uluslararası düzeyde belgelemiş oldu. Sertifikalar aynı zamanda birçok üniversitede hazırlık sınıfı geçme belgesi olarak kabul ediliyor.



BİR İLK: YAPAY ZEKÂ SINIFI



Sarıyer Akademi’de ayrıca öğrencilerin bilime olan sevgisini artırmak için ‘Yapay Zekâ Sınıfı’ açıldı. Lise öğrencilerini modern bilimin ulaştığı yeni ufuklarla tanıştırmayı hedefleyen ‘Yapay Zekâ Sınıfı’nda öğrencilere gerekli matematik alt yapısı kazandırılıyor. Eğitim programında ekolojiden sosyolojiye, bilimin çeşitli alanlarında programlama ve simülasyonun nasıl işe yaradığı aktarılıyor ve edinilen tüm bu bilgi birikimiyle yapay zekânın temelleri arasında ilişkiler kuruluyor.



GELECEĞİN MATEMATİKÇİLERİ YETİŞTİRİLİYOR



Sarıyer Akdemi 5. ve 6. sınıflar için ‘Matematik Olimpiyatları Hazırlık Kursu’ eğitim programı da başlattı. Türkiye’de bilime yön verecek nitelikli matematikçilerin yetiştirildiği programla, uluslararası olimpiyatlara öğrenci yetiştiriliyor. Eğitim programı ile matematik alanında yeteneği olan öğrenciler küçük yaşlarda keşfedilip yeteneklerini geliştirme konusunda destek veriliyor. Eğitimde öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutumlarının geliştirilmesi, matematiksel muhakeme, problem çözme, üç boyutlu düşünme ve soyutlama yeteneklerinin arttırılması da amaçlanıyor.