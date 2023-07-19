Sayıştay eleme sınavı başvuruları başladı: 2023 sayıştay eleme sınavı başvuruları nasıl yapılır?

2023 sayıştay eleme başvuruları, ÖSYM duyurusu sonrasında sınava katılacak olan adayların erişimine açıldı. Peki, sayıştay eleme sınavı başvuruları nasıl yapılır, ne zaman bitecek?



SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?



2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023-Sayıştay Eleme) başvuruları başladı



Adaylar, başvurularını 19 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ



2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı başvuruları 19-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında olacak.



Geç başvuru günü ise 3 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



SAYIŞTAY ELEME SINAVI NE ZAMAN?



2023 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2023-Sayıştay Eleme), 3 Eylül 2023 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak. Sınavın cevaplama süresi 140 dakika olacaktır.



Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.