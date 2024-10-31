Sayıştay eleme sınavı sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM sayıştay eleme sınavı sonuçları sorgulama)
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı eleme sınavı sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresi üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 2024 ÖSYM sayıştay eleme sınavı sonuçları sorgulama.
6 Ekim 2024 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı’nın (2024-Sayıştay Eleme) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 31 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Ösym
- Sınav Sonuçları