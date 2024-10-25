Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik eğitim yardımının bugün yapılacağını duyurdu.Bu kapsamda yılda tek sefere mahsus olmak üzere

18.522 öğrenciye 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacak.