Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı

Prof. Dr. Vedat Işıkhan şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2024-2025 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik yardımının bugün yapılacağını duyurdu.Bu kapsamda yılda tek sefere mahsus olmak üzere
18.522 öğrenciye 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacak. 

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı - 1

Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yaptığı paylaşımda; "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına yardımı sağlıyoruz.

2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık.

18.522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz.

Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız." denildi. 

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