Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı ödemeleri başladı
Prof. Dr. Vedat Işıkhan şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendileri ve çocuklarının 2024-2025 eğitim yardımı ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazilerin çocukları ile gazilere yönelik eğitim yardımının bugün yapılacağını duyurdu.Bu kapsamda yılda tek sefere mahsus olmak üzere
18.522 öğrenciye 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacak.
Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yaptığı paylaşımda; "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli evlatlarımıza, harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz.
2024-2025 eğitim-öğretim yardımını bugün itibarıyla ödemeye başladık.
18.522 öğrencimize toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı gerçekleştireceğiz.
Sevgili öğrencilerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Her zaman yanınızdayız." denildi.
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