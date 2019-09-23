Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyetine anlamlı bağış.

156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerine devam eden ve sadece aldığı bağışlarla eğitime desteğini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, ünlü sinemacı Ali Özgentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu.



ÇOCUKLARIMIZIN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK



Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı; özellikle 1970 ve 80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayınlanmış ve yayınlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyetine bağışladı.

Böylece eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı; yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek.”



Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem öğrencilerle birlikte

HANGİ ESERLER VAR?



Söz konusu bağış kapsamında aşağıdaki eserler bulunuyor:



- 1977 yılında Atıf Yılmaz'ın çektiği; Cengiz Aytmatov'un romanından uyarlanan hepimizin yakından bildiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” adlı eserin senaryosu



- Yine senaryosunu yazdığı ve filme çekilen “Hazal” isimli eser



- “At”, “Su da Yanar”, “Mektup”, “Beni Sev”, “Kalbin Zamanı”, “Görünmeyen”, “Yengeç Oyunu”, “Balalayka” adlı filme çekilmiş 8 eserin senaryo ve hikayeleri



- 70 adet filme çekilmemiş senaryo ve hikâye



- Yayınlanmış 4 kitabı (“Ali Özgentürk Filmleri Senaryo Kitapları”, “Tanıklıklar” - Adam Yayınevi, “Oğul Oğul” - Mitos Boyut Yayınevi, “Gizli Defterlerim” - Kırmızı Kedi Yayınevi)



- Henüz yayınlanmamış 6 kitabının tüm hakları



Ali Özgentürk

SAİT FAİK ABASIYANIK DA BAĞIŞLAMIŞTI



1954 yılında vefat eden şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık’ın da tüm eserleri yazarın vasiyeti üzerine annesi tarafından Darüşşafaka Cemiyetine bağışlanmıştı. Sait Faik Abasıyanık’ın bu bağışı, bugüne kadar Darüşşafaka’da okuyan binlerce çocuğun eğitimine destek oldu.