Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile Türkiye genelinde on binlerce servis aracı yollara çıkacak. Öğrencilerin güvenli ulaşımı için, 2017'de revize edilen "Okul Servis Araçları Yönetmeliği"ne göre, okul servislerinde araç takip sistemi, üç noktalı emniyet kemeri ve sensörlü koltuk bulunması zorunlu. Ancak acı olayların yaşanmaması için zorunlu hale getirilen oturmaya duyarlı sensörlü koltuk kriteri, mali sebeplerden dolayı 3 Eylül 2020'ye ertelenmiş durumda.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, servisçiler, bu sürenin üç yıla çıkartılmasını isterken, yetişmiş yardımcı personel yani hostes bulmakta güçlük yaşadıklarını da belirtiyorlar. Servis araçlarının şehir içindeki hız limiti 40 kilometre ile sınırlı olmasına rağmen, özellikle İstanbul'da bu kurala uyan sürücünün olmadığı da dile getirilen diğer bir sorun.



Okulların açılmasına sayılı günler kala merak edilen soruları cevaplayan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise velilere seslenerek, "Fiyat tarifesini İBB belirliyor. Belirlenen tarife dışında ödeme yapmayın" uyarısında bulundu. Öztürk, belirlenecek rakam dışında ücret alanlar hakkında İBB tarafından işlem yapılması gerektiğini vurgularken, "Geçtiğimiz dönemlerde özel okullarda fiyat tarifesinin delindiğine şahit olduk. Cezalar kesilse de caydırıcı olmadı. Bu yıl usulsüzlük yapanların çalışma ruhsatının iptal edileceği belirtiliyor" dedi.



“ÜÇ YIL ERTELENSİN”



Okul servislerindeki yeni kriterler ve yaşanan aksaklıklar hakkında da konuşan Öztürk, "Sensörlü koltuk, ısı, hareket ve ağırlığa duyarlı bir sistem. Sürücü, önündeki ekran sayesinde hangi koltuğun boş, hangisinin dolu olduğunu görebiliyor. Türkiye'den başka bir ülkede bu sistem kullanımda değil. 1 Ocak 2018'den sonra üretilen okul servis araçlarında sistem var ancak bu tarihten önce üretilen araçlarda sensörlü koltuk yok. Eski araçlara sistemi monte etmek çok zor. Sensörlü koltuk zorunluluğu 2020'ye ertelendi ancak bu süre de yeterli değil. 1 Ocak 2018 öncesi üretilen servis araçlarında, araç takip sistemi, sensörlü koltuk ve üç nokta kemer monte ettirmek, 8-16 bin lira arasında değişiyor. Ayrıca montaj sırasında teknik uyumsuzluklara bağlı maliyet artışı yaşanıyor. Bu yaşadığımız, dört katlı apartman için ruhsat alıp sekiz kat yapmaktan farksız. Bizim isteğimiz üç yıl süre tanınması. Üç yıl içinde tüm araçlar değiştirilir. Balıkesir'de ilgili kurumların tavsiyesi üzerine dönüştürülen dört servis aracında yangın çıktı. İyi bir şey yaparken, daha büyük felaket olmaması gerekir. Eski araçların sigorta panoları yeni donanıma uygun olmayabiliyor" dedi.





Okul servis araçlarının arkasında "Okul Taşıtı" yazısı ile en az 30 santim çapında kırmızı işık veren "Dur" yazisinin olması gerekli.

Öğrenci ve çocukların kolayca yetişebileceği cam ve pencereler sabitlenmiş, demir aksam varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmış olmalı.

Araçların kapıları sürücü tarafından otomatik veya elle kumanda edilecek şekilde mekanik olmalı.

Servis araçları, altı ayda bir bakım ve onarımdan geçmeli, periyodik muayeneleri yapılmalı.

Servis araçlarının 12 yaşından büyük olmaması, araçlarda takip sistemi bulundurulması ve kayıtların en az 30 gün muhafa edilmesi de güvenlik açısından önemli.

Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulması, görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmaması, yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemlerin olması gerekli.

Okul servis araçlarında güvenlik için bakanlığın standartlarına uygun oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulmalı.