İçişleri Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 81 ilin valiliklerine "trafik tedbirleri" konulu talimat yazısı gönderdi. Yazıya göre, okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde, çevresinde ve güzergahlarında trafik tedbirleri artırılacak. Servis araçlarında bulunan rehber personelle okul geçidi görevlisi öğretmen, öğrenci ve veliler, trafik kural ihlallerine ilişkin tutanak düzenleyebilecek.



Milliyet gaetesinde yer alan haberde, okul giriş çıkışlarında ve çevresinde alınması istenen trafik tedbirlerinin sıralandığı talimata göre, trafik eğiticileri tarafından "okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri" düzenlenecek, öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek. "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası kapsamında tüm okul geçidi görevlilerine kırmızı düdük verilecek.



İZİN BELGESİ OLACAK



Kolluk birimlerince, yaya veya okul geçitlerinden geçen veya geçmek üzere olan öğrencilere ve diğer yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere gerekli cezai işlemler uygulanacak. Okul ve çevresinde trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları gibi fiziki tedbirler kontrol edilecek, varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanacak.



Okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu denetlenecek. Bu kapsamda belediyelerce düzenlenen, "okul servis aracı özel izin belgesi" ve "okul servis aracı bakım ve onarım takip formu” bulundurulacak.



"Okul taşıtı" yazısının ve "Dur" yazılı kırmızı ışıklı lambalar araç üzerinde ve çalışır vaziyette olacak, servis araçlarındaki donanımların kullanılır ve çalışır durumda bulunması sağlanacak.



Kapılar şoför tarafından otomatik veya elle kumanda edilebilir şekilde (mekanik) olacak. Servis araçlarında en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulundurulacak. Okul servis aracının camları sabit olacak. Camların üzerine renkli film tabakası yapıştırılmayacak. Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak ve bu kemerler kullanılır durumda olacak.



Okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında araçlarda rehber personel bulundurulacak. Şoför ve rehber personel, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyacak.

SİGARA İÇMEYECEK



Şoför araçta sigara içmeyecek ve içilmesine müsaade etmeyecek. Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak.



Taşıma sinirinin üzerinde öğrenci taşınmayacak. Servis şoförlerinin, indirme ve bindirme kuralları başta olmak üzere diğer tüm trafik kuralları ve yükümlülüklerine uymaları konusu üzerinde hassasiyetle durulacak.

