Seyahatsever 2025 başvuru tarihi belli oldu mu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Seyahatsever projesiyle, her yıl gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı tanınıyor. Peki, Seyahatsever 2025 başvuru tarihi belli oldu mu? GSB Seyahatsever başvurusu nasıl yapılır?
Henüz Seyahatsever 2025 programı için resmi bir başvuru tarihi açıklanmadı. 2024 yılında başvurular 8 Temmuz – 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılmış ve bu tarih Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyurulmuştu. Başvuru sürecinin bu yıl da benzer şekilde temmuz ayında başlaması bekleniyor.
SEYAHATSEVER PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5’er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecekler.
Öğrenciler, proje ile detaylı bilgilere seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden de ulaşılabilecek.
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