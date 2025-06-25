Seyahatsever 2025 başvuru tarihi belli oldu mu?

Henüz Seyahatsever 2025 programı için resmi bir başvuru tarihi açıklanmadı. 2024 yılında başvurular 8 Temmuz – 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılmış ve bu tarih Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından duyurulmuştu. Başvuru sürecinin bu yıl da benzer şekilde temmuz ayında başlaması bekleniyor.

