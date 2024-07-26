Siber güvenlikte kontenjan arttı

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları yeni dönemde daha çok öğrenci alacak.



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'nde açılan okulların kontenjanı arttırıldı.



Geçen dönem 25 kişi alan bu okullara yeni dönemde 100 öğrenci girebilecek.



İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİMİ



Ankara ve Ege Üniversiteleri ile Gebze ve İstanbul Teknik Üniversiteleri bünyesinde açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulları, 2023 güz döneminde Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Ön Lisans Programı'yla eğitime başlamıştı.



2023-2024 döneminde öğrencilerin ortalama yüzde 30'u birinci sınıfa devam ederken kalanı İngilizce hazırlık eğitimi gördü.



STAJ İMKANI



Öğrencilere "Sektörel İşbirliği Programı"yla burs ve eğitmen desteği veriliyor. Böylece firmalar ve öğrencilerin yakın temasta olması sağlanıyor.



Firmalarla staj, bitirme projesi, mesleki eğitim konularda da işbirliği yapılıyor.

ZORUNLU İŞ YERİ EĞİTİMİ

Yeni dönemde son sınıf öğrencileri için zorunlu iş yeri eğitim uygulamasına başlanacak.



Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından da bu öğrencilere yaz döneminde hafta içi her akşam en az bir saat olmak üzere 4 haftalık eğitim veriliyor.