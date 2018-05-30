ABD'de 10 milyon ortaokul öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen bir niceliksel araştırma ilginç sonuçları ortaya koydu.



Buna göre, sıcak hava ile sınav başarısının ters orantılı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre öğrenciler, havanın ısınmasıyla birlikte derslere daha az konsantre oluyor ve bu nedenle sınavlarda daha başarısız oluyor.



Araştırma, ortamdaki sıcak hava dalgası nedeniyle öğrencileri sınav esnasında yeteri kadar konsantre olamadığını ve bu nedenle doğru bildiklerini dahi sınav kağıdına dökemediğini ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi, Georgia State Üniversitesi ve California Los Angeles Üniversitesi (UCLA) akademisyenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma 2001-2014 yılları arasında ABD'nin dört bir yanındaki öğrencilere hava sıcaklığının ve iklimin farklı olduğu düzenli periyodlarla anket uygulayarak gerçekleştirildi.

"HAVALANDIRMA ŞART"



"Heat and Learning" (Sıcaklık ve Öğrenme)" isimli araştırma, hava sıcaklığının her yarım derece artışında öğrencilerin başarısının % 1 oranında azaldığını ortaya koyarak olumsuz etkinin 21 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklardan itibaren ortaya çıktığını belirtti.



Öte yandan, en başarısız dönemin 32 ile 38 santigrat derece sıcaklıklarda yaşandığını belirten araştırmacılar, başarının artması için okullarda muhakkak havalandırma ve klima sisteminin olması gerektiğini ifade etti.

Araştırma, ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu dergisinde yayımlandı.

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