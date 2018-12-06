Danimarka merkezli oyuncak şirketi Lego'nun kurduğu Lego Vakfı, Rohingya çocuklar ile savaştan etkilenen Suriyeli çocukların eğitimine katkı sunmayı hedefleyen bir projenin hayata geçirilmesi için 100 milyon dolarlık destek vereceğini açıkladı.



Lego Vakfı, söz konusu projeyi, Susam Sokağı programını yapan Sesame Workshop kuruluşu ile birlikte gerçekleştirecek.



Proje kapsamında, Myanmar ve Suriye'deki sığınmacı krizlerinden etkilenen çocuklara, eğitimlerinde yardımcı olması amaçlanan oyuncaklar ulaştırılacak. Çocuklara Susam Sokağı temalı hikâye kitabı, oyun, puzzle ve videolar sağlayacak olan projeye yapılacak olan 100 milyon dolarlık bağışın, beş yıllık bir süre içinde aktarılacağı açıklandı.



"YAŞADIKLARI TRAVMAYI HAFİFLETEBİLİRİZ"



Lego Vakfı, projenin amacını, sığınmacı çocuklara "oyun oynayarak öğrenme ve gelecekte ihtiyaç duyabilecekleri yetenekleri geliştirme fırsatı vermek" olarak tanımladı. Vakfın CEO'su John Goodwin, "Kriz bölgelerindeki çocuklara, oyuna dayalı öğrenim sağlayarak, yaşadıkları travmanın hasar verici ve uzun dönemli etkilerini hafifletebiliriz" dedi.



New York merkezli Sesame Workshop, proje kapsamındaki çocuklara ulaşabilmek için aralarında dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Bangladeş merkezli BRAC'in de bulunduğu çeşitli derneklerle işbirliği yapacak.