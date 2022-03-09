Simit Sarayı kurucusu Haluk Okutur, Doğa Koleji öğrencileri ile bir arada

Farklı sektörlerden önemli iş insanlarının Doğa Koleji kampüslerinde ağırlandığı “t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri”nde öğrenciler, iş dünyasının ipuçlarını daha lise çağında işin uzmanından dinleme fırsatı buluyorlar.

İş dünyasının profesyonelleri ve akademisyenler ile bir araya gelen öğrenciler, konuşmacıların girişimcilik hikâyelerini, bu yolculukta yaşadıkları tecrübeleri, girişimciliğin toplumsal ve bireysel faydalarını, girişimciliğin risklerini, başarı hikayelerini ve iş dünyasının diğer güncel konularını birebir dinleme fırsatı elde ediyorlar.



t-MBA Eğitim Modeli ile lise çağında temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip bireyler olarak yetişen Doğa Koleji öğrencileri, t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri kapsamında iş dünyasının önemli isimleri ile bir araya geliyor.



t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri’nde Doğa Koleji Çamlıca Kampüsü lise öğrencilerinin konuğu Simit Sarayı Kurucusu Haluk Okutur oldu. Seminer, çevrim içi olarak Doğa Kolejinin diğer kampüslerinde de izlendi.



“BAŞARININ ANAHTARI SÜREKLİ ÖĞRENMEYE AÇIK OLMAKTAN VE SINIRLARINI ZORLAMAKTAN GEÇİYOR”



Öğrencilere başarı hikâyesini anlatarak tavsiyelerde bulunan Okutur şunları söyledi:



“Başarıya giden yolda ilk önce eğitim önemli. Üniversite eğitimimi tamamlamamış olsaydım yine simitçi olurdum ama bu şekilde büyüme elde edemezdim. Başarı giden yolculukta zorluklara karşı yılmamak gerekiyor. Yapamazsın diyenlere inat yapmak için daha hırsla işime sarılıyorum. İşletmelerde sadakat ve bağlılık önemli. Kendi işletmelerimizde halen ilk açıldığı zaman çalışmaya başlayan arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Başarının anahtarı sürekli öğrenmeye açık olmaktan ve sınırlarını zorlamaktan geçiyor.”



Öğrenciler, Okutur’un ilham veren hayat tecrübesini dinlemekten mutlu olduklarını dile getirerek t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri’nin kariyer yolculuklarında önemli olduğunu ifade etti.