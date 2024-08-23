Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

Sınav giriş yerleri belli oldu: KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-) Ön Lisans sınavına giriş belgeleri erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler sınav tarihine çevrildi. İşte, KPSS Ön Lisans sınav tarihi...

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2024-KPSS Ön Lisans sınavı, 1 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

2024-KPSS Ön Lisans sınavı için adaylar, binalara 10.00'dan sonra alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

KPSS Ön Lisans sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

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