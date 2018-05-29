Bu hafta sonu yüz binlerce ortaokul öğrencisi LGS'ye girecek.



Zaman yaklaştıkça öğrencilerin üzerindeki endişe, kaygı, stres ve baskı da artıyor. Ancak bu zorlu süreçte öğrenciye düşen pay kadar, ailelerin de büyük sorumlulukları var.

BAMDER Kişilik ve Şahsiyet Eğitimcisi Zehra Meral Dinçşahin, sınav döneminde ailelerin çocukları ile iş birliği içinde olması gerektiğine dikkat çekiyor. İşte sınava sayılı günler kala aileler ve çocuklar için, başarı reçetesi…



SINAV BAŞARISI DEĞİL HAYAT BAŞARISI ÖNEMLİDİR



“Sınav stresini yenmede çocuk için en büyük destekçi önce ailesidir” diyen Dinçşahin; “Çocukların yaşam boyu onlara yol gösteren en önemli rehberleri anne ve babalarıdır.



Anne ve babanın çocukları ile iletişimde olmaları, özellikle bu kısa dönem içinde sadece sınav hakkında değil, ileriye dönük hedefler ve olumlu örnekler üzerine konuşmaları gerekiyor.



Çocuklarımızı sınav için morallendirirken, hayatlarını tek bir sınava endekslemelerine neden olacak, sınavı sonraki hayatlarının tek belirleyicisi olarak gösterecek konuşmalardan da uzak durulmalı. Bu duygunun aksini düşünen çocuk, üzerinde büyük bir baskı ve sorumluluk hissediyor. Bu yük ve sorumlulukla sınava girdiğindeyse yapamazsam endişesine kapılıp başarısız oluyor” diyor.



ANNENİN DÜŞÜNCESİNİ ÇOCUK HİSSEDER



“Anne ve çocuk arasındaki duygusal bağ daha anne karnındayken başlıyor. Çocuğunuzun yapamayacağını düşünmeniz bile bu duygunun çocuğunuza geçmesine yetiyor. “Yaptın mı?” veya “Yapabildin mi?” şeklindeki sorular, ya da başkalarıyla karşılaştırmalar, kafanızdaki düşünceleri ortaya koyuyor ve bu olumsuz düşünceler çocuğunuzu başarısızlığa itiyor” diyen Zehra Meral Dinçşahin, aileleri uyarıyor;



“Çocuklara bu dönemde asla sen yapamazsın dememeli. Onlara yapabileceklerini ifade etmek çok önemli. Çocukların zihin hücrelerinden “ben yaparsam olur” düşünceleri geçmesi gerekiyor. Sınav öncesi sakinleşmek için sürekli ben yaparsam olur cümlesini tekrar etmek , öğrencileri olumsuz düşüncelerden kurtararak sınava odaklanmalarını kolaylaştırır. Aile içerisindeki huzursuzluk, kopukluk çocuğu etkileyeceği için anne ve babalar bu süreç içerisinde tavır ve davranışlarına özellikle dikkat etmeli. Anne babaların çocuklarına olan ilgilerini sadece ders üzerinde değil, farklı konular üzerine de yoğunlaştırmaları gerekiyor. Sınav döneminde çocukların ilgi alaka ve aslında sevgi ihtiyacı artıyor. Sınav sonucu ne olursa olsun manevi destek alacağını bilmek, kendine sevgi ve saygı duyulduğunu hissetmek çocukları daha başarılı kılacaktır.”



OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN UZAK TUTAN EN İYİ İLAÇ, NEFES ANTRENMANI



Zehra Meral Dinçşahin, “Dikkatini vererek anı yaşayan çocuk, geçmiş ve gelecek kaygılarından uzaklaştığı için stres ve endişeden de uzaklaşıyor” diyor ve ekliyor: “Anı yaşamak için tavsiyemiz gün içerisinde dikkatlerinin dağıldığını fark ettikleri anda çocuğun derin bir nefes alarak, bulunduğu An’a ya da ne iş yapıyorsa ona yönelmesini öneriyoruz. Bunun için sık sık nefes antrenmanı yapmaları gerekiyor. Sınav anında derin bir nefes alıp soruları okumaya başlaması çocuğun odağını ve dikkatini toplamasını kolaylaştıracaktır.”



AİLECE, TV VE SOSYAL MEDYADAN UZAKLAŞMALI



"Öğrencilerin özellikle sınav anında en zorlandıkları şey, dikkat dağınıklığı. Dikkat dağınıklığı ile beraberinde gelen soruyu okuyup anlayamama, şıkları okuyup doğru karar verememe gibi birçok sorun da peşi sıra geliyor. Yaşanan dikkat dağınıklığının en büyük sebeplerinden biri de zihnin dolu olması ve An’a odaklanma problemi. Bu sorunun ilacı ise, çocukların uyumadan en az 2 saat önce televizyondan, bilgisayardan ve sosyal medyadan uzak kalması. Çünkü zihin uyumadan önce neyle meşgul ise gün içerisinde o şekilde ilerliyor. Zihni boşaltmak, dikkat ve odaklanmanın en temel kuralı. Zihin ne kadar boş ve sade olursa An’a odaklanması o derece kolaylaşır. Fakat bu süreçte çocuğu yalnız bırakmamak gerekir. Bu nedenle, ailelerin de televizyon, cep telefonu gibi bağlarından kurtulmaları ve çocukları ile gözden iletişim kurarak, dikkatini toplamasına yardımcı olmaları gerekiyor. Özetle, daha yakın bir iletişimde olunması önemli. Aileler, çocuklarına olan sevgilerinin bu sınava bağlı olmadığını onlara hissettirmeli ve sonuç ne olursa olsun onun yanında olduklarını belirtmeli. Bu koşulsuz sevgi duygusu, onun kendisine olan güven duygusunu besleyecektir."



SON HAFTA DERS YOK, HEDEFLER VE İDDİALAR VAR



“Ebeveynler çocuklarına ders çalışmaları için sürekli baskı yaptıklarında bunun onlar üzerinde olumlu bir etkisi görülmediği, çoğu ailenin deneyimlediği bir durum. Sınavın yaklaştığı şu son günlerde derslere sistem ve düzen dahilinde aralar vermekte fayda var. Bu aralarda da sevdiği bir işle meşgul olması sağlanabilir. Çünkü çocuğa sürekli ders konusunda hatırlatma yapılması onlarda “zorunlu olan şeye karşı durma” halini ortaya çıkarabilir. Bu da daha ileriki zamanlar için de derse karşı isteksizlik duyma hissini tetikleyebilir. Bu sebeple, son günlerde çocuğa ders çalışmayı değil hedeflerini, iddialarını ve yapabileceklerini, sınavın başkaları ile değil kendileri ile olduğunu hatırlatmak gerekiyor.”

