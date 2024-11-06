Sınav tarihi yaklaşıyor: ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM 2024 takvimi nedeniyle ALES/3 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Sınav hazırlıklarını sürdüren adaylar, ÖSYM'den gelecek sınav giriş belgeleri duyurusunu bekliyor. Sınav giriş belgesinde adayların sınava girecekleri yer bilgisi de yer alacak. Peki, ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Yılın son ALES sınavı için geri sayım sürüyor. Üçüncü ALES sınavı tarihini ÖSYM duyurdu. Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. Adayların sınav günü ALES/3 sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.
ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, 2024-ALES/3 17 Kasım tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.
ALES/3 SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce erişime açılıyor. ALES/3 sınav giriş belgelerinin 10 Kasım tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor. ALES 3 sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak.
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