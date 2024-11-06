Sınav tarihi yaklaşıyor: ALES/3 sınav yerleri açıklandı mı? ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Yılın son ALES sınavı için geri sayım sürüyor. Üçüncü ALES sınavı tarihini ÖSYM duyurdu. Yüksek lisans ve doktora adaylarının katılacağı ALES/3 kasım ayında gerçekleşecek. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de sınav giriş belgesi oldu. Adayların sınav günü ALES/3 sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor.