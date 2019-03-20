Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yapılan sınavlardan alınan ücret artışlarına yönelik tepkilere yanıt verdi.
İyi Parti Milletvekili Metin Ergun'un, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergeye Bakan Selçuk yanıtı, Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberinde yer aldı.
Bakan Selçuk'un, ÖSYM'den aldığı bilgiler ışığında fiyat artışlarıyla ilgili yanıtı şöyle oldu:
"Gerçekleştirilen sınavlarda kesinlikle kar elde etme amacı güdülmemekle beraber sınavların özelliğine göre maliyetlerde artış oluşmaktadır. Özlelikle Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (DUS), Diş Hekimliğ Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS-Diş), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında (YDUS) soru hazırlama maliyetleri diğer sınavlara kıyasla önemli artış göstermektedir"