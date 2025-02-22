Sınavlı liselere komisyon şartı! Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi
Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklikler yaptı. Sınavla alan okulların belirlenmesinden, nakil ve geçiş işlemlerine çok sayıda değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği güncellendi. Sınavla öğrenci alacak okulları belirlemek üzere her ilde komisyonlar kurulacak, son kararı Bakanlık tarafından kurulacak tespit komisyonu verecek.
Puanla alan okullar yıllık izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak, başarısız olanlar merkezi sınavla öğrenci alma hakkını kaybedebilecek.
Yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar ve spor liselerinde, en az 10 öğrenci bulunmadan sınıf açılmayacak. Ancak ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısı azalsa bile eğitim devam edecek.
Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için rapor alma şartı da getirildi.
Türk dili ve edebiyatı derslerinden yapılacak sorumluluk sınavları da artık, yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacak.
Öğrencilerin farklı okul türlerine nakil ve geçişlerine ilişkin de düzenlemeler var.
Buna göre, yerel yerleştirmede yerleştirildiği okula devam etmek istemeyen 9. sınıf ve hazırlık öğrencilerinin , veli dilekçesiyle açık öğretim liselerine geçişi sağlanacak.
9. sınıfta sınıf tekrarına kalan ve mesleki eğitim merkezlerinin 10. sınıfına nakil yapanlar da,, istemeleri halinde geldikleri okula geri dönebilecek.
Yönetmelikle, ülke içindeki ortaöğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları yapılmasına imkan sağlandı. Buna ilişkin şartlar daha sonra bakanlıkça açıklanacak.
Yeni yönetmeliğe göre, diploması yıpranan veya kaybolanlara yeni diploma yerine öğrenim durum belgesi verilecek.
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