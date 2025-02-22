Sınavlı liselere komisyon şartı! Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği güncellendi. Sınavla öğrenci alacak okulları belirlemek üzere her ilde komisyonlar kurulacak, son kararı Bakanlık tarafından kurulacak tespit komisyonu verecek.



Puanla alan okullar yıllık izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak, başarısız olanlar merkezi sınavla öğrenci alma hakkını kaybedebilecek.



Yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar ve spor liselerinde, en az 10 öğrenci bulunmadan sınıf açılmayacak. Ancak ders yılı başladıktan sonra öğrenci sayısı azalsa bile eğitim devam edecek.



Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için rapor alma şartı da getirildi.



Türk dili ve edebiyatı derslerinden yapılacak sorumluluk sınavları da artık, yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılacak.



Öğrencilerin farklı okul türlerine nakil ve geçişlerine ilişkin de düzenlemeler var.

