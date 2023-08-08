Sınavsız ikinci üniversite kayıt tarihleri belli oldu: AÖF, AUZEF, ATA AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ



AÖF'ün 2023-2024 eğitim yılı akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF ikinci üniversite kayıt işlemleri uzun bir zaman dilimine yayıldı. Kayıtlar 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Ekim 2023 Pazartesi günü sona erecek.



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AUZEF) KAYIT TARİHLERİ



İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AUZEF) 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.



Başvurular https://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kayıt tarihleri içerisinde gerçekleştirilecek.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ KAYIT TARİHLERİ



ATA AÖF ön kayıt işlemleri 5 Haziran 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.