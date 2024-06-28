Sınavsız ikinci üniversitede hangi bölümlere yaş sınırı getirildi? İşte yaş sınırı getirilen bölümler...

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ), Anadolu, Atatürk ve İstanbul Üniversiteleri'nin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" başlıklı bir yazı gönderdi. 2024-2025 akademik yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki ‘sınavsız ikinci üniversite’ kapsamındaki 5 program için yaş sınırı getirildi.

YAŞ SINIRI GETİRİLEN BÖLÜMLER



YÖK’ten Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitlerine gönderilen yazıya göre, çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açık öğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları kayıt yaptırabilecek.



Diğer bölümler için mevcut uygulama devam edecek.



Uygulama 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle geçerli olacak.