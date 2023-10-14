Sınıf geçme notu kaç oldu? Sınıf geçme puanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı

DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.



Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.