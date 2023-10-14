Sınıf geçme notu kaç oldu? Sınıf geçme puanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde köklü değişikliklere gitti. Yapılan değişikliklerden biri de sınıf geçme notuyla ilgili oldu. Peki, sınıf geçme notu kaç oldu?

Sınıf geçme notu kaç oldu? Sınıf geçme puanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı

Millî Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikte sınıf geçme konusunda önemli bir değişiklik var

Sınıf geçme notu kaç oldu? Sınıf geçme puanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı - 1

DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Daha önce 45 olan sınıf geçme puanı Türkçe dersi için 70'e, diğer dersler için 50'ye yükseltildi. Bu puanların altında puan alan öğrencilerin sınıf geçme ya da kalmalarına şube öğretmenler kurulunda karar verilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında ödül alınmasına ilişkin ölçütler, Türkçe dersi için 70 ve diğer dersler için 50 puan ortalaması göz önüne alınarak güncellendi.

Sınıf geçme notu kaç oldu? Sınıf geçme puanı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı - 2

YUSUF TEKİN DUYURMUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıf geçmede yeni düzenlemelerin sinyalini geçtiğimiz günlerde vermişti. Tekin; "Mevcut durumda bir öğrenci, birkaç dersten yüksek alarak 50 ortalamayı tutturduğunda diğer dersleri 50 altında bile olsa geçiyordu. Bir kısmından sorumlu geçiyordu, bir kısmından da ortalamadan geçiyordu. Biz bunu sınırlandırdık, belli derslerin ortalamanın üstünde olması gerekiyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan temel eğitim yönetmeliğimizde Türkçe'den 70 alma zorunluluğu getirdik. 70 ortalamayı tutturamayan geçemeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

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