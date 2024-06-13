Sınıf tekrarıyla yığılma olur mu? Eğitimciler yanıtladı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişikliğe göre ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebiliyor.



4 ders ve üzeri zayıfı olanlar ise sınıf tekrarı yapıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kademeli olarak başlayan yönetmelik liseye başlayan 9’uncu sınıf öğrencilerine uygulandı. Diğer sınıflarda eski yönetmelik geçerli. Ancak bazı veliler duruma tepki gösterirken, eğitimciler ise bu kararı doğru buluyor.



4 dersten kalanlara sınıf tekrarı uygulmasını değerlendiren Eğitimci Nazik Kösegil, "Eğer öğrenci dört dersten birden başarısız oluyorsa aslında 10. sınıf kazanımlarına müsait değildir. Dolayısıyla 10. sınıfa da eksik bilgiyle geleceği için aynı öğretmeni yine ders anlamında zorlayacaktır. O yüzden eğitimciler açısından çok doğru bir uıygulama. Okulların da yapmaya çalıştığı şey öğrencileri dersten bırakmak değil de öğrencileri mümkün olduğunca kazanımları alıp bir üst sınıfa geçmesini sağlamak." dedi.



Öğrencilerin kalması durumunda eğitimcilere göre sınıf mevcutlarında yığılmalar olmayacak. Velilere çağrıda bulunan Kösegil, "Kuralın yeni gelmesi yönetmeliğin yeni değişmesinden ötürü öğretmenlerimiz öğrenciler dersten geçsinler diye çaba harcadılar. Burada velilerimizden eğitimcilerimize destek olunmasını isteyeceğiz. Hiçbir öğretmen öğrencisini isteyerek sınıfta bırakmaz bu bir karşılıklı çabadır. Bu çabada bir problem var ise oturup bu problemi çözmeye uğraşmak gerekir.Şikayet baskı ve şiddetle çözülecek bir durum kesinlikle değildir." açıklamasında bulundu.

