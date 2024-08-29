Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi

2024-2025 eğitim öğretim yılı itibari ile 1. sınıflara yapılan öğrenci kayıtları okulların, okul müdürlüklerinin insiyatifinde alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerin hangi sınıfta ve hangi öğretmende okuyacağını sistem üzerinden yapılan kura belirleyecek.



Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.



SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN?



İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.