Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Alim Yıldız kimdir?

16 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız getirildi. Peki, Prof. Dr. Alim Yıldız kimdir?

ntv.com.tr 14.08.2020 - 11:33

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Alim Yıldız kimdir?

İlişkili Haberler

Dicle Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Karakoç kimdir?

Dicle Üniversitesi'nin yeni rektörü Mehmet Karakoç kimdir?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir?

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Tümay kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne Rektör olarak, Prof. Dr. Alim Yıldız atandı.

PROF. DR. ALİM YILDIZ KİMDİR?

1968 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı fakültede Türk-İslam edebiyatı alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul, Aydın ve İzmir'de öğretmenlik görevlerinde bulundu.

1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. Doktora çalışmasını 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı. 2004'te yardımcı doçent, 2006'da doçent, 2012 yılında Profesör oldu.

Değişik gazete ve dergilerde şiir ve yazıları yayımlandı. Muştu ve Buruciye Edebiyat dergilerinde yayın yönetmenliği, Sultanşehir dergisinde sanat danışmanlığı görevini üstlendi. Şiirlerinden bir kısmı bestelendi.

Prof. Dr. Alim Yıldız'ın yayımlanmış 30'un üzerinde kitabı, ulusal ve uluslararası toplantılarda sunduğu çok sayıda tebliği ve çeşitli dergilerde yayımlanan ilmî makaleleri bulunmaktadır.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...