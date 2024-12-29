Sömestr tatili (15 tatil) başlangıcı 2025: Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine artık çok az bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ise ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte sömestr tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?



BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?



Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.

