Sömestr tatili (15 tatil) başlangıcı 2025: Yarıyıl tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Sömestr tatiline sayılı günler kala, okullarda 1. dönemin ne zaman sona ereceği milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Hem dinlenmek hem de 15 günlük kış tatili yapmak isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sene başında yayımlanan 2024-2025 tatil takvimini merak ediyor. Peki, 2025 sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk döneminin bitmesine artık çok az bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ise ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte sömestr tatilinin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2025 sömestr tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Okullarda birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başladı. Takvime göre, birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
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