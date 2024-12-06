Sömestr tatili tarihi: Okullarda sömestr tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

2024-2025 sömestr tatili için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Her yıl ocak ayına doğru başlayan tatil araştırmaları, bu yıl da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından yayımlanan iş takvimiyle birlikte, sene başında tatil tarihleri belli olmuştu. Peki, sömestr tatili ne zaman başlayacak?



SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?



Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.



İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

