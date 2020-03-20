SON DAKİKA: 2 sınav daha ertelendi

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 6 Haziran'a; öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavı'nı 5 Temmuz'a erteledik'' dedi.

20.03.2020 - 14:42 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 14:59

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 6 Haziran'a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı'nı ise 5 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlık, nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu.

Bakan Selçuk,  "25 Nisan'da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) 6 Haziran 2020'ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan'da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020'ye erteledik" diye konuştu.

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