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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi. Buna göre ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak.



MEB'in internet sitesinden, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi yayımlandı. Buna göre, ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık'ta yapılacak.



Sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurularda, adayların atanacakları alanlara göre, 2017 ve 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) esas alınacak.



Alanlar bazında kontenjan belirlemeleri eğitim kurumlarının 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı norm kadro güncelleme çalışmaları tamamladıktan sonra belirlenecek.

