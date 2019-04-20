Son dakika haberi! 

2019 e-YDS SONUÇLARI

ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"20 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/3 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 20 Nisan 2019 tarihinde saat 18.05'de ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...